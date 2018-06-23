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Сегодня вечером по всей Латвии различными мероприятиями отметят праздник Лиго.

Этот древний праздник летнего солнцестояния латыши до рассвета отмечают с традиционными песнями Лиго, плетением дубовых и цветочных венков, кострами.

В Риге на Лиго, 23 июня, проходят традиционные народные гулянья на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе. На набережной празднование начнется в семь часов вечера и продлится до рассвета.

На мероприятии "Лиго на набережной!" для посетителей подготовлено несколько праздничных зон.

На набережной будут установлены столы, где празднующие смогут подкрепиться взятым с собой угощением или приобрести его в многочисленных торговых палатках.

Напомним, что 23-24 июня общественный транспорт в столице будет курсировать бесплатно.

Коллектив Mix Media Group желает вам хороших праздников!