Twitter: выходной в честь папы римского - головная боль для бухгалтеров (1)

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Общество | 23 июня 2018 года, 14:10

Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что Сейм в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита папы Римского Франциска в Латвию 24 сентября.

Результаты голосования удивили пользователя Лауриса Гравелиса.

"Мы все же живем в светском государстве, или Сатверсме на депутатов Сейма не распространяется?", - пишет он.

Журналист Том Зариньш пересказывает свой разговор с коллегой из Литвы.

"Литовский коллега не понимает, почему понтифик едет сначала к нам, потому что "вы же совсем не католическая земля"", - пишет он.

Графический дизайнер Арвис Вилла указывает на неудобства, которые принесет дополнительный выходной.

"Опять нужно менять бухгалтерский календарь… Плюс объяснения, как оплачивать 24 сентября", - пишет он.

Впрочем, есть и те, кто не возражает против дополнительного выходного.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск прибудет в Латвию на самолете национального авиаперевозчика airBaltic, а по Риге будет перемещаться на так называемом "папамобиле" - на специальной автомашине с пуленепробиваемым стеклом.

Комментарии 1
Светлана26 минут назад
Да, проблем от этого деда!))
Зачем 24 сентября всем, - в том числе и православным, - обязательный выходной?
Что, папа будет отпускать правительству их грехи?
Да он их за один день не успеет их даже переслушать!
Давайте неделю!
И всем молиться!
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