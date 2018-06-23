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Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что Сейм в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита папы Римского Франциска в Латвию 24 сентября.

Результаты голосования удивили пользователя Лауриса Гравелиса.

"Мы все же живем в светском государстве, или Сатверсме на депутатов Сейма не распространяется?", - пишет он.

Mēs taču dzīvojam sekulārā valstī, vai arī Satversme uz Saeimas deputātiem neattiecas? https://t.co/KIv9cEUjl5 — Lauris Grāvelis (@lgravelis) 21 июня 2018 г.

Журналист Том Зариньш пересказывает свой разговор с коллегой из Литвы.

"Литовский коллега не понимает, почему понтифик едет сначала к нам, потому что "вы же совсем не католическая земля"", - пишет он.

Lietuvas kolēģe nesaprata, kāpēc pāvests vispār pie mums brauc, jo "jūs jau nu galīgi neesat katoliciska zeme". Meanwhile in Saeima: https://t.co/cdxdLls3mZ — Toms Zariņš (@zarinstoms) 21 июня 2018 г.

Графический дизайнер Арвис Вилла указывает на неудобства, которые принесет дополнительный выходной.

"Опять нужно менять бухгалтерский календарь… Плюс объяснения, как оплачивать 24 сентября", - пишет он.

atkal grāmatvežu kalendārs jāmaina... plus skaidrojumi, kā apmaksāt 24.septembri... — Arvis Villa (@Skepse) 21 июня 2018 г.

Впрочем, есть и те, кто не возражает против дополнительного выходного.

Nē nu es jau nesūdzos, koč i neesmu katolis.https://t.co/eb0L1lHlLf — Māris Ūdris (@arlekiins) 21 июня 2018 г.

"Pāvesta vizītes laikā, 24.septembrī, Latvijā būs brīvdiena". Tā, ar ko man jārunā, lai Pāvests to vizīti pagarina līdz konkrētās nedēļas beigām, varbūt varētu tad iet mini atvaļinājumā... — Rihards (@RihardsPP) 21 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск прибудет в Латвию на самолете национального авиаперевозчика airBaltic, а по Риге будет перемещаться на так называемом "папамобиле" - на специальной автомашине с пуленепробиваемым стеклом.