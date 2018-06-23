Twitter: выходной в честь папы римского - головная боль для бухгалтеров (1)
Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что Сейм в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита папы Римского Франциска в Латвию 24 сентября.
Результаты голосования удивили пользователя Лауриса Гравелиса.
"Мы все же живем в светском государстве, или Сатверсме на депутатов Сейма не распространяется?", - пишет он.
Mēs taču dzīvojam sekulārā valstī, vai arī Satversme uz Saeimas deputātiem neattiecas? https://t.co/KIv9cEUjl5— Lauris Grāvelis (@lgravelis) 21 июня 2018 г.
Журналист Том Зариньш пересказывает свой разговор с коллегой из Литвы.
"Литовский коллега не понимает, почему понтифик едет сначала к нам, потому что "вы же совсем не католическая земля"", - пишет он.
Lietuvas kolēģe nesaprata, kāpēc pāvests vispār pie mums brauc, jo "jūs jau nu galīgi neesat katoliciska zeme". Meanwhile in Saeima: https://t.co/cdxdLls3mZ— Toms Zariņš (@zarinstoms) 21 июня 2018 г.
Графический дизайнер Арвис Вилла указывает на неудобства, которые принесет дополнительный выходной.
"Опять нужно менять бухгалтерский календарь… Плюс объяснения, как оплачивать 24 сентября", - пишет он.
atkal grāmatvežu kalendārs jāmaina... plus skaidrojumi, kā apmaksāt 24.septembri...— Arvis Villa (@Skepse) 21 июня 2018 г.
Впрочем, есть и те, кто не возражает против дополнительного выходного.
Nē nu es jau nesūdzos, koč i neesmu katolis.https://t.co/eb0L1lHlLf— Māris Ūdris (@arlekiins) 21 июня 2018 г.
"Pāvesta vizītes laikā, 24.septembrī, Latvijā būs brīvdiena". Tā, ar ko man jārunā, lai Pāvests to vizīti pagarina līdz konkrētās nedēļas beigām, varbūt varētu tad iet mini atvaļinājumā...— Rihards (@RihardsPP) 21 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск прибудет в Латвию на самолете национального авиаперевозчика airBaltic, а по Риге будет перемещаться на так называемом "папамобиле" - на специальной автомашине с пуленепробиваемым стеклом.
Зачем 24 сентября всем, - в том числе и православным, - обязательный выходной?
Что, папа будет отпускать правительству их грехи?
Да он их за один день не успеет их даже переслушать!
Давайте неделю!
И всем молиться!