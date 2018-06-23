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В преддверии праздника Лиго высшие должностные лица Латвии публикуют свои поздравления в соцсетях.

Латвийцев с праздником поздравил премьер-министр Марис Кучинскис отметив, что день летнего солнцестояния всегда был самым любимым праздником нашего народа.

Президент Раймонд Вейонис призвал латвийцев плести праздничные венки и праздновать Лиго около костра.

Pušķosim mājas, pīsim vainagus un svinēsim Līgo svētkus pie ugunskuriem tuvu un tālu!



Lai lustīga līgošana! pic.twitter.com/Njob2zq4BE — Raimonds Vējonis (@Vejonis) 23 июня 2018 г.

Министр сообщения Улдис Аугулис опубликовал народное стихотворение.

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс пожелал всем набраться летней энергии и согреться песней у костра.

Lai vasaras pilnbrieds ikvienam dod spēcinošu enerģiju! Lai silda ugunskuri un vieno dziesmas! Sveicu arī visas Līgas un Jāņus! Līgo! pic.twitter.com/rTAMO8nKz2 — Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) 23 июня 2018 г.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пожелал всем освободиться от всего плохого и на весь год зарядиться светом летнего солнцестояния.

Jāņu vakarā novēlu atbrīvoties no visa sliktā un uzņemt vasaras saulgriežu gaišumu visam gadam! Sirsnīgi sveicu tautiešus Latvijā un plašajā pasaulē! Līgo! pic.twitter.com/BA2gtV0CO9 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 июня 2018 г.

Мэр Риги Нил Ушаков предложил всем найти цветок папоротника, но только на опубликованной им картинке.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Риге на Лиго, 23 июня, проходят традиционные народные гулянья на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе. На набережной празднование начнется в семь часов вечера и продлится до рассвета.

Фото: rezekneszinas.lv