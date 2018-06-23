"Любимый праздник народа": политики в соцсетях поздравляют с Лиго (8)

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Общество | 23 июня 2018 года, 12:18

В преддверии праздника Лиго высшие должностные лица Латвии публикуют свои поздравления в соцсетях.

Латвийцев с праздником поздравил премьер-министр Марис Кучинскис отметив, что день летнего солнцестояния всегда был самым любимым праздником нашего народа.

Президент Раймонд Вейонис призвал латвийцев плести праздничные венки и праздновать Лиго около костра.

Министр сообщения Улдис Аугулис опубликовал народное стихотворение.

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс пожелал всем набраться летней энергии и согреться песней у костра.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пожелал всем освободиться от всего плохого и на весь год зарядиться светом летнего солнцестояния.

Мэр Риги Нил Ушаков предложил всем найти цветок папоротника, но только на опубликованной им картинке.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Риге на Лиго, 23 июня, проходят традиционные народные гулянья на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе. На набережной празднование начнется в семь часов вечера и продлится до рассвета.

Фото: rezekneszinas.lv

Комментарии 8
Домовой1 час назад
Для правительства конечно же это бОльший праздник, чем для тех кто своим горбом зарабатывает, так как правители НАВЕРНЯКА выписали себе обалденные премии ( 2-3-4 оклада?) в честь праздника. Есть на что разгуляться, в отличие от остального народа.Можно даже ИЗОБРАЗИТЬ из себя народ одев для фото народный костюм ( особенно перед выборами, чтоб пипл хавал). ;))
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Лапти2 часа назад
В таких нарядах как на фото, власть воспринималась бы более адекватно и отражала точнее свою суть.
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Ъ1 час назад
какой праздник,многие люди работают,причем праздничные не оплачивают,платят как в обычный день и сделать чтобы платили как положено по Трудовому Закону нельзя и виноваты в этом все те кто в этой статье перечислены.
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