На Латвию движутся затяжные ливни (18)

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Общество | 24 июня 2018 года, 10:05

В воскресенье в восточных краях Латвии ожидаются затяжные ливни, во время которых выпадет до 15-25 мм осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно прогнозам Global Forecast System, во время ливней может выпасть до 40-50 мм осадков.

На западе Латвии первая половина дня пройдет без существенных осадков, а во второй половине местами ожидаются небольшие дожди.

Температура составит +10..+12 градусов, в Курземе - до +15..+17 градусов.

В Риге в воскресенье также ожидается дождь, и к понедельнику может выпасть до 20 мм осадков, тогда как за последние 50 дней осадки в столице составили всего 17 мм. Небо будет пасмурным, а температура воздуха не превысит +15 градусов.

Фото: pexels.com

Комментарии 18
Саня2 часа назад
У всех Купала совпадает с летним солнцестоянием, и только у тупоголвых православнутых всё по новому стилю. Солнцестояние у них в июле, а новый год наступают в середине января.
Руки убрали, мрази. У вас праздник каких-то ебанутых крестителей, а не Купала.
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Вам 2 часа назад
кто-нибудь мешает ваши праздники отмечать и относиться к ним , как вы считаете нужным ? Почему вы постоянно навязываете своё другим ? То шляпу одел не правильно , костёр - глупость . Пока вы лишний раз убеждаете , что приезжие русские в большинстве своём остаются с радостью чужими к местному населению . Если вас раздражает этот праздник и не вызывает ничего положительного , ну так , если воспитание позволяет , без комментариев будьте со своей семьёй и проведите выходные без оглядки на Лиго , научитесь может быть вязать - очень успокаивает перевозбужденную нервную систему и может быть остановит вас лишний раз говорить гадости .
9
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Лига 4 часа назад
Затопи все правительство и их шалаши !!! Одно упование на природу .
2
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