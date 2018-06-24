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В воскресенье в восточных краях Латвии ожидаются затяжные ливни, во время которых выпадет до 15-25 мм осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно прогнозам Global Forecast System, во время ливней может выпасть до 40-50 мм осадков.

На западе Латвии первая половина дня пройдет без существенных осадков, а во второй половине местами ожидаются небольшие дожди.

Температура составит +10..+12 градусов, в Курземе - до +15..+17 градусов.

В Риге в воскресенье также ожидается дождь, и к понедельнику может выпасть до 20 мм осадков, тогда как за последние 50 дней осадки в столице составили всего 17 мм. Небо будет пасмурным, а температура воздуха не превысит +15 градусов.

Фото: pexels.com