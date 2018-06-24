На Лиго утонули два человека
Общество | 24 июня 2018 года, 10:55
В вечер Лиго в Лимбажском крае утонул один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В субботу вечером сотрудники ГПСС получили вызов в Лимбажскую волость Лимбажского края, где тонул человек. Прибыв на место происшествия, спасатели обыскали водоем и примерно в 20 метрах от берега на глубине четыре метра нашли утонувшего.
В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили, что утонувшему мужчине было 38 лет.
Еще один человек в субботу утонул в Планьской волости Стренчского края. По словам представителей СНМП, утонувшему мужчине было 64 года и его останки нашли рыбаки. Погибшего последний раз видели в пятницу.
Фото: flickr.com/Telefontubbie