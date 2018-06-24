В Янову ночь задержаны 10 пьяных водителей (12)

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Общество | 24 июня 2018 года, 12:11

В субботу и прошедшей ночью полиция задержала десять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и четырех водителей под воздействием наркотиков.

Как сообщает Госполиция, за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 438 протоколов, в том числе 185 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

На Лиго полиция проводит массовые проверки на дорогах. Рейды начались уже в пятницу и продлятся до утра понедельника.

Основное внимание во время рейдов будет уделяться тому, чтобы водители транспортных средств не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также полиция будет следить за соблюдением разрешенной скорости движения и обращать внимание на безопасность малозащищенных участников дорожного движения.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
yes2 часа назад
надо вусраинцев с дорог убрать, чище будет
7
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Из Латгалии2 часа назад
В нашей глуши на дороге стоит машина, а рядом дорожники. Видно поймали ещё одного ездюка. А ведь предупреждали, что будут рейды 22.
3
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Саня2 часа назад
Десять??? Две минуты проверяли?
Может быть господам полицейским срезать зарплату за июнь?
6
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