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В субботу и прошедшей ночью полиция задержала десять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и четырех водителей под воздействием наркотиков.

Как сообщает Госполиция, за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 438 протоколов, в том числе 185 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

На Лиго полиция проводит массовые проверки на дорогах. Рейды начались уже в пятницу и продлятся до утра понедельника.

Основное внимание во время рейдов будет уделяться тому, чтобы водители транспортных средств не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также полиция будет следить за соблюдением разрешенной скорости движения и обращать внимание на безопасность малозащищенных участников дорожного движения.

Фото: pixabay.com