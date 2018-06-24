Рижская дума: 100 000 человек отметили Лиго на набережной и Дзегужкалнсе (7)
Праздничные мероприятия, которые проходили с 21 по 24 июня на набережной 11 ноября, Домской площади и Дзегужкалнсе, посетили более 100 000 человек, сообщила представитель Рижской думы по связям с общественностью Индра Вилде.
В праздничную программу входили Международный фольклорный фестиваль Baltica 2018, Травяная ярмарка на Домской площади, встреча Лиго на набережной и Дзегужкалнсе.
На набережной вчера весь день выступали самодеятельные коллективы - хоры, фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы. Также здесь можно было купить ремесленные изделия, а до 23.00 работала Травяная ярмарка на Домской площади.
В 19.00 на набережной началась праздничная концертная программа с участием поющих актеров, а с 20.00 отметить Лиго можно было на Дзегужкалнсе вместе с группой Iļģi и Рижским клубом танцев.
Фото: flickr.com/AgneseZagata
Скажи, реалист, а зачем ты сам себе плюс поставил? Комплексы?
А я побоялась прийти. Как-то была в 2013, - зрелище не для слабонервных, сколько было, и лежало на газонах пьяных, - и довольно разлагающее мораль.
Я еще тогда подивилась очередной раз нашему законодательству - ибо до этого дня и после него распивать спиртные напитки в общественном месте каралось штрафом! Да и сейчас карается!
А как с этим делом....насчет алкоголя?.... было вчера?
Может, там Лиго отмечали "насухую", и зря я не пришла?