Журналистам дадут доступ к материалам некоторых уголовных дел (7)

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Общество | 24 июня 2018 года, 14:55

После проведения повторного голосования Юридическая комиссия Сейма поддержала компромиссные поправки к законопроекту о правах журналистов иметь доступ к материалам оконченных уголовных процессов, рассказал член комиссии и депутат Сейма от фракции "Единства" Андрей Юдин.

Ранее политик уже сообщал, что изначально на заседании Юридической комиссии 18 июня эти поправки не поддержали - голоса разделились поровну. Однако после было проведено повторное голосование, в результате которого решение было сделано в пользу предложения Министерства юстиции.

По словам Юдина, предложенный законопроект предусматривает открытие журналистам доступа к уголовным делам в определенном объеме. Например, если человек был признан виновным или уголовный процесс был завершен на нереабилитирующем основании.

Депутат заявил, что надо обеспечить еще большие права журналистам для ознакомления с материалами уголовных дел, однако он готов поддержать и такой вариант компромисса.

Как сообщает агентство LETA, вопрос о доступности материалов уголовных дел актуализировался после публикации "разговоров олигархов".

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Эт2 часа назад
Самое главное нужно допускать журналистов на неоконченные дела, выяснить, почему годами дела не передаются в суд.
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Latviešu Patriots1 час назад
Muļķības! Nekāda neitralitāte! Mēs esam NATO dalībvalsts, un tāda arī paliksim!
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Latviešu Patriots1 час назад
Atbalstu Saeimas lēmumu!
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