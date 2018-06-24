Разыскивается пропавшая в Риге 14-летняя девочка (3)
Общество | 24 июня 2018 года, 18:18
Госполиция просит помощи в поисках пропавшей в Риге 14-летней девочки.
Сообщается, что в субботу, 23 июня, в 13 часов Виктория Гринберга 2004 года рождения вышла из своего места жительства на улице Эзера, в Риге, и домой так и не вернулась.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, худого телосложения, глаза темно-зеленые, светлые волосы до плеч.
БЫЛА ОДЕТА В: в синюю вязаную куртку, черные легинсы; на ногах - темная обувь.
Полиция призывает отозваться каждого, кому могло бы быть известно возможное местонахождение Виктории, позвонив по телефону 110.
Фото: Valsts policija
Девочке 14 лет, а кто на этом фото ?
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Опять полиция будет просить помощи у народа! Поднимите свои задницы с кресел, СКОТЫ МУСОРСКИЕ!
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Пусть найдется.
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