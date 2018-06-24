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Госполиция просит помощи в поисках пропавшей в Риге 14-летней девочки.

Сообщается, что в субботу, 23 июня, в 13 часов Виктория Гринберга 2004 года рождения вышла из своего места жительства на улице Эзера, в Риге, и домой так и не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, худого телосложения, глаза темно-зеленые, светлые волосы до плеч.

БЫЛА ОДЕТА В: в синюю вязаную куртку, черные легинсы; на ногах - темная обувь.

Полиция призывает отозваться каждого, кому могло бы быть известно возможное местонахождение Виктории, позвонив по телефону 110.

Фото: Valsts policija