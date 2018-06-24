Разыскивается пропавшая в Риге 14-летняя девочка (3)

фото

Общество | 24 июня 2018 года, 18:18

Госполиция просит помощи в поисках пропавшей в Риге 14-летней девочки.

Сообщается, что в субботу, 23 июня, в 13 часов Виктория Гринберга 2004 года рождения вышла из своего места жительства на улице Эзера, в Риге, и домой так и не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, худого телосложения, глаза темно-зеленые, светлые волосы до плеч.

БЫЛА ОДЕТА В: в синюю вязаную куртку, черные легинсы; на ногах - темная обувь.

Полиция призывает отозваться каждого, кому могло бы быть известно возможное местонахождение Виктории, позвонив по телефону 110.

Фото: Valsts policija

Комментарии 3
Alex2 часа назад
Девочке 14 лет, а кто на этом фото ?
Ответить
Патриот 2 часа назад
Опять полиция будет просить помощи у народа! Поднимите свои задницы с кресел, СКОТЫ МУСОРСКИЕ!
4
Ответить
Майк2 часа назад
Пусть найдется.
Ответить