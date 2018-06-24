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Пропавшая в Риге в субботу 14-летняя Виктория Гринберга найдена, сообщает Госполиция.

В воскресенье, 24 июня, около 19 часов девочку на улице недалеко от ее места жительства заметила женщина, которая сообщила об этом в полицию. Виктория была передана родителям.

Ранее сообщалось, что полиция просит помощи в поисках пропавшей в субботу, 23 июня, в 13 часов Виктории Гринберги 2004 года рождения. Девочка вышла из своего места жительства на улице Эзера, в Риге, и о ее местонахождении ничего не было известно.

Фото: Valsts policija