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До начала Праздника песни и танца осталось меньше недели и, посвященные ему мероприятия смогут посетить около 500 000 человек. Однако, согласно данным опроса SKDS, концерты Праздника песни и танца планируют посетить только 17% опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом пишет Skaties.lv.

Почти 80% респондентов указали, что не планируют посещать праздничные мероприятия, между тем как 4% жителей не смогли дать конкретный ответ по этому поводу.

17% опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет заявили, что планируют посетить мероприятия в рамках праздника как участник или как зритель.

Большинство латвийцев (79%) указали, что не собираются посещать Праздник песни и танца ни как зритель, ни как участник.

Фото: flickr.com/Māris Stegenburgs