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В связи с ремонтом теплосетей с сегодняшнего дня до 13 июля будет закрыто движение транспорта на улице Целиниеку, около здания на улице Саркандаугавас 3, в Риге, сообщили в городском самоуправлении.

В свою очередь, в связи с проведением дождевой канализации с сегодняшнего дня до 30 июня и с 9 июля по 30 июля будет ограничено движение транспорта на промежутке улицы Сатеклес, от здания на площади Стацияс 2 и до улицы Элизабетес.

Компании, осуществляющие работы, должны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

Во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума.

Фото: Valmieras ziņas