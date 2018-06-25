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Во вторник, 26 июня, с 11 до 22 часов (ориентировочно) будут проводиться запланированные работы по ремонту водопровода на улице Аугуста Домбровска 8а, сообщает Rīgas ūdens.

На время ремонта воды не будет в следующих объектах:

на улице Аугуста Домбровска 8a; 10; 11; 13; 13a; 17; 17a; 17b; 19;

на улице Эммас 5; 6; 6a; 6b; 7; 8; 8a; 8b; 10; 11; 12; 12c; 12d; 14; 15; 15a; 19; 21;

на улице Мэлидас 6c; 6k-3.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

Фото: Rīgas ūdens