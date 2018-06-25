В Адажи начато строительство казарм для союзников (9)

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Общество | 25 июня 2018 года, 20:07

Национальные вооруженные силы (НВС) сообщают о начале строительства на Адажской военной базе казарм для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии. В торжественной закладке капсулы времени учавствовали министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калныньш.

Строительство осуществит компания Abora за 10,235 млн евро построит здание казармы для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии.

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Как сообщалось, в 2018-2021 годах Латвия планирует потратить 200 миллионов евро на развитие военной инфраструктуры.

В этом году самые большие средства, 30 миллионов евро, пойдут на Адажский полигон. Здесь продолжится строительство казарм и склада, а также улучшение помещений для хранения военной техники.

Комментарии 9
Домовой25 минут назад
А биде в сортирах для союзничков не забыли? Они же теперь в армию гомиков и трансгендеров принимают. Пусть Бергманис и туда памятную капсулу, выступающую наружу , вставит чтобы педики развлекались. :))
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>>>1 час назад
херовы вояки,прежде чем свои курятники строить,отсадите лес - выгорело леса на площади 140 га и 260 га молодых посадок
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Патриот 41 минуту назад
Обязательно отведите место для кладбища и гробы на каждого вояку привозите с собой, а то лес сожгли, землю превратили в пепел. Досок для вас НАТОВСКИХ ДЕБИЛОВ В ЛАТВИИ НЕ ХВАТИТ. Россия страна гуманная, хоть похоронит вас по человечески.
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