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Национальные вооруженные силы (НВС) сообщают о начале строительства на Адажской военной базе казарм для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии. В торжественной закладке капсулы времени учавствовали министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калныньш.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš piedalījās piemiņas kapsulas iemūrēšanas ceremonijā Ādažu bāzē, svinīgi atklājot daudzfunkcionālās kazarmas būvniecību. Skaties video: https://t.co/Gb0RAmDQ9s — NBS (@Latvijas_armija) June 25, 2018

Строительство осуществит компания Abora за 10,235 млн евро построит здание казармы для размещения в срочном порядке военных сил союзников Латвии.

Как сообщалось, в 2018-2021 годах Латвия планирует потратить 200 миллионов евро на развитие военной инфраструктуры.

В этом году самые большие средства, 30 миллионов евро, пойдут на Адажский полигон. Здесь продолжится строительство казарм и склада, а также улучшение помещений для хранения военной техники.