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В ближайшие дни в Латвии усилится влияние антициклона и постепенно вернется сухая, солнечная и жаркая (до +28 градусов) погода, прогнозируют синоптики.

Во вторник ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +18..+23 градусов, в среду во второй половине дня - до +23..+27 градусов, а в четверг будет еще на один градус жарче. Будет преобладать слабый до умеренного северо-восточный ветер, днем на морском побережье ожидается бриз и немного более прохладная погода, чем на остальной территории страны.

В пятницу территории Латвии достигнет холодный атмосферный фронт, с порывистым северным, северо-восточным ветром начнут поступать более холодные воздушные массы. Возможны кратковременные дожди и грозы.

По нынешним прогнозам Global Forecast System, в субботу и воскресенье температура воздуха не будет превышать +20 градусов, ожидается сильный ветер.

Фото: mixnews.lv