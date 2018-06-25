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Сотрудники Управления по безопасности на воде и гражданской защите Рижской муниципальной полиции доставили на берег Кишэзерса четырех оказавшихся в беспомощном положении сапсерфингистам, сообщили в полиции.

В минувшую пятницу после обеда спасатели заметили двух дрейфующих на Кишэзерсе сапсерфингистов. Учитывая крупные волны и сильный ветер сотрудники полиции решили подплыть к спортсменам и спросить, не нуждаются ли они в помощи.

Во время разговора выяснилось, что сапсерфингисты уже длительное время пытаются вернуться на берег, однако у них кончились силы. Также отдыхающие замерзли. Сотрудники полиции погрузили сапсерфенгистов вместе с инвентарем на оперативную моторную лодку.

По пути полицейские заметили еще двоих гребцов, застрявших на SUP досках в тростнике. Сотрудники полиции подъехали и к ним. Выяснилось, что один из спортсменов потерял весло и едва мог удержаться на доске. В итоге, на борт оперативной моторной лодки взяли еще двоих сапсерфингистов.

Ни одному из гребцов медицинская помощь не потребовалась. Все доставленные на берег отдыхающие поблагодарили полицейских за помощь.

Фото: pixabay.com