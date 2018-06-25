Общество |

Контролируемая богатейшим украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым компания учредила предприятие MSC Media. Об этом свидетельствует информация Lursoft, пишет rus.lsm.lv .

Единственный владелец MSC Media - зарегистрированная на Кипре компания TRK Media Holding Limited, которой принадлежат несколько телеканалов на Украине и выгодоприобретателем которой через зарегистрированные на Кипре компании SCM Holdings Limited и SCM (System Capital Management) Limited является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Основной капитал MSC Media - 17 тыс. евро, юридический адрес - Рига, ул. Сканстес, 7 к-1.

В правление новоучрежденной компании назначен Евгений Лященко - руководитель входящей в SCM Group компании Media Group Ukraine, которой принадлежат несколько телеканалов, газеты, журналы и медиапорталы.

Предприятие MSC Media внесено в коммерческий регистр 19 июня 2018 года.

По данным Lursoft, MSC Media - единственное зарегистрированное в Латвии предприятие, в котором выгодоприобретателем является Ахметов. Лященко тоже не занимает должностей в других зарегистрированных в Латвии предприятиях.

Журнал Forbes оценивает состояние Ахметова в 5,5 млрд долларов США.

Фото: flickr.com/PolitVesti.com