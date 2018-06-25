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Иностранные студенты могут работать 20 часов, а во время каникул - 40 часов в неделю. Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к иммиграционному закону, пишет Dienas Bizness.

Исследователям разрешен неограниченный доступ к рынку труда, что создает более благоприятные условия для привлечения высоко квалифицированных иностранных ученых.

До сих пор студентам и исследователям, приезжающим в Латвию в рамках программы мобильности, был разрешен доступ к рынку труда или исследовательской работе, а также к работе в статусе академического персонала на 20 часов в неделю на основании выданных в другой стране ЕС срочного вида на жительство или долгосрочной визы.