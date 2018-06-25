Латвия открыла рынок труда иностранным студентам и ученым (3)
Общество | 25 июня 2018 года, 19:59
Иностранные студенты могут работать 20 часов, а во время каникул - 40 часов в неделю. Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к иммиграционному закону, пишет Dienas Bizness.
Исследователям разрешен неограниченный доступ к рынку труда, что создает более благоприятные условия для привлечения высоко квалифицированных иностранных ученых.
До сих пор студентам и исследователям, приезжающим в Латвию в рамках программы мобильности, был разрешен доступ к рынку труда или исследовательской работе, а также к работе в статусе академического персонала на 20 часов в неделю на основании выданных в другой стране ЕС срочного вида на жительство или долгосрочной визы.
Я тоже севодня вакансии в максима рассматривал, требуються директора и управленцы, вот мне сейчас как раз заняться нечем пойду на директора устраиваться, может возьмут, буду магазином управлять, работу организовывать...
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появилась надежда обзавестись действительно специалистами . А то знакомый предприниматель ищет специалистов по обработке металлов и профессиональных сборщиков . Как ни странно при всей безработице найти грамотных специалистов очень сложно . Конечно надеяться на всех этих возможных кандидатов - смеху подобно , а выражение " открыли рынок труда " - не более чем фигура речи , ибо рынок то величиной с мой прилавок .
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Иесалниеки думбравские уже пошли убиваться о стену?
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