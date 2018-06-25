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Латвийский журналист Моника Цалите провела социальный эксперимент с целью проверить, как жители страны реагируют на человека в национальном наряде, пишет Nra.lv.

Столетие Латвии, а также Праздник песни и танца — хорошие поводы, чтобы напомнить жителям о национальных ценностях, корнях и традиционных нарядах. Между тем, многие, в особенности молодежь считает, что носить народные костюмы — не стильно, отмечают авторы видеоролика.

Цалите отправилась в различные места (автозаправочные станции, обочина шоссе, въезд в Юрмалу и другие) и постаралась привлечь к себе внимание. Результат, как отмечают авторы эксперимента — весьма положительный. В некоторых местах журналиста пропустили без очереди, ей помогли починить машину, некоторые торговцы предложили скидку.

Отмечается, что данный видеоролик является частью большого проекта под названием "Быть латышом круто — влог национального самосознания".