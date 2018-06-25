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Со вторника, 26 июня, в Риге будут постепенно вводиться изменения в организации движения, связанные с началом первого этапа второй очереди реконструкции Островного моста, поэтому автоводителям придется считаться с ограничениями.

Вначале ограничения будут введены на участке от путепровода над Луцавсалой до улицы Баускас. Строительные работы начнутся с середины проезжей части, а движение транспорта будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Водителям следует считаться с тем, что скорость движения на мосту снижена до 50 километров в час.

Во время ремонта будут демонтировано покрытие, заменена гидроизоляция, обновлены бетонные поверхности и усилены конструкции пролетов, заделаны деформационные швы.

В рамках первого этапа второй очереди реконструкции моста будут отремонтированы путепровод над ул. Краста протяженностью 178 метров, путепровод над Луцавсалой протяженностью 321 метр, четыре эстакады на Закюсале протяженностью 519 метров, 56-метровый мост через Биекенгравис, кольцо ул. Мукусалас длиной 584 метра и выезд с кольца в сторону центра протяженностью 150 метров, а также эстакада над Биекенгрависом длиной более километра.

Ремонт проводит общество ACB un Tilts, стоимость работ составляет 19,6 млн евро.

85% расходов по проекту покрывается из финансирования Фонда сплочения ЕС.

О ремонте моста предупредил мэр Риги Нил Ушаков в своем аккаунте в Facebook.