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Сегодня с официальным визитом в Латвию прибывает президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.

Визит посвящен столетию Латвии и призван способствовать укреплению двусторонних отношений. Особенно важны региональное сотрудничество в сфере безопасности, транспорта и энергетики, а также вопросы многолетнего бюджета ЕС, отметили в канцелярии.

В среду, 27 июня, Анджей Дуда с супругой встретятся с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и Иветой Вейоне, возложат цветы к памятнику Свободы. Также президент Польши подарит книгу для Народной книжной полки в Латвийской национальной библиотеке.

28 июня президент Польши посетит Адажскую военную базу и встретится с военнослужащими польского контингента, а завершится визит Анджея Дуды в Даугавпилсе.

В связи с визитом автоводителям придется испытать некоторые неудобства.

Сегодня, 26 июня с 16 до 23 часов и 28 июня с 7 до 12 будет запрещена остановка и парковка транспортных средств в районе Латвийской национальной библиотеки, на обоих сторонах улицы Кугю, от улицы Триядибас до Каменного моста.

Также ограничения в движении транспорта будут завтра 27 июня, с 7 до 13 часов на площади Пилс, в районе улицы Пилс, от Полю гате до площади Пилс, а также на Маза Пилс, от Даугавас Гате до площади Пилс.

Ограничения введены и на других улицах в центре города. Водителям необходимо следить за указателями.

В свою очередь, Военная полиция 27 июня с 10:50 до 13:20 будет контролировать и в случае необходимости закроет движение плавательных средств по городскому каналу на участке от здания Латвийской национальной оперы и балета до пешеходного перехода на Бастионной горке.