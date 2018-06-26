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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) сообщает, что с 1 июля станция техосмотра на ул. Антенас, 2 в Риге начнет работать и по воскресеньям. Время работы в последний день недели — с 8 до 16 часов. Проверку могут проходить транспортные средства полной массой до 3,5 тонн, сообщает Skaties.lv.

В свою очередь, с понедельника по пятницу техосмотр будет производиться с 8 до 20 часов, по субботам — с 8 до 16 часов.

Также CSDD напоминает, что клиенты станции техобслуживания на ул. Антенас могут удаленно выбрать номерок для очереди — посредством мобильного приложения.

Фото из Flickr/Valsts policija