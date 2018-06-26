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В честь столетия Латвии и День Лачплесиса и для поощрения патриотизма и национального самосознания, молодые люди в возрасте 15-25 лет приглашаются поучаствовать в фотоконкурсе «Я = Латвия».

На конкурсе необходимо представить собственную фотографию, на которой показана принадлежность к Латвии, проявляющиеся в восхвалениях ее природной красоты, культурного разнообразия, патриотических традиций и национальных символах.

Участник конкурса может представить не более трех цифровых фотографий. Каждая фотография должна быть озаглавлена. При желании вы можно добавить описание изображения (не более 300 знаков).

При оценке работы будут учитываться творческие идеи участника, объем работы, оригинальность и художественное качество фотографий. Десять лучших работ будут включены в передвижную выставку, которая откроется в здании Сейма 1 ноября.

Работы необходимо отправить до 1 октября на почту konkurss@saeima.lv. Результаты будут известны 15 октября на домашней страницы Сейма.

Jaunieši aicināti piedalīties valsts simtgadei un Lāčplēša dienai veltītā fotokonkursā https://t.co/8RkoYes73D pic.twitter.com/er3lXxRSWq — Saeimas ziņas (@Jekaba11) 26 июня 2018 г.

Фото: flickr.com