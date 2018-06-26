В Латвии появятся центры поддержки внесемейной опеки (4)

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Общество | 26 июня 2018 года, 14:34

Сегодня Министерство благосостояния подало в Кабинет министров правила о приемной семье и о центре поддержки внесемейной опеки, согласно которым уже с 1 июля в Латвии начинают действовать специализированные приемные семьи и центры поддержки внесемейной опеки.

Эти центры заменят нынешнюю систему опеки, которая сейчас далека от семейной, пояснил министр благосостояния Янис Рейрс.

Представитель программы поддержки "Плечо" Лига Тетере сообщила, что программа действует с начала этого года и доказывает важность центров поддержки внесемейной опеки. Она предложила разработать методическое руководство для этих центров.

Директор Латвийской ассоциации поселков SOS Илзе Палея сказала, что оценивает разработанные Минблаг правила как большой шаг к упорядочению системы, и надеется, что в будущем перечень услуг приемных семей будет расширен.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
yes3 часа назад
через 3 года в латвии никого не будет, будет база НАТА
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Патриот 1 час назад
Это называется большие деньги на маленьких детях.
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Крыса3 часа назад
Надежда тает последней
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