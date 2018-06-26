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Сегодня Министерство благосостояния подало в Кабинет министров правила о приемной семье и о центре поддержки внесемейной опеки, согласно которым уже с 1 июля в Латвии начинают действовать специализированные приемные семьи и центры поддержки внесемейной опеки.

Эти центры заменят нынешнюю систему опеки, которая сейчас далека от семейной, пояснил министр благосостояния Янис Рейрс.

Представитель программы поддержки "Плечо" Лига Тетере сообщила, что программа действует с начала этого года и доказывает важность центров поддержки внесемейной опеки. Она предложила разработать методическое руководство для этих центров.

Директор Латвийской ассоциации поселков SOS Илзе Палея сказала, что оценивает разработанные Минблаг правила как большой шаг к упорядочению системы, и надеется, что в будущем перечень услуг приемных семей будет расширен.

Фото: pixabay.com