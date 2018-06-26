Домбрава недоволен надписями на домах: куда смотрит Ушаков? (17)
Общество | 26 июня 2018 года, 17:07
Депутата Сейма Яниса Домбраву от Национального объединения (VL-TB/LNNK) возмутило бездействие Рижской думы по отношению к действиям вандалов. В частности, политик обращает внимание самоуправления на надписи на стенах многоквартирных домов.
"Мне стыдно, что в моем родном городе хозяйничает такой мэр, как Нил Ушаков. Действительно ли Рижской думе не хватает рук, чтобы закрасить такие надписи. Адрес: Рига, ул. Дзервью 3", - написал Домбрава в своем Twitter, прикрепив изображение, на котором на стене дома баллончиком написано "СССР!USSR".
Man ir kauns, ka manā dzimtajā pilsētā saimnieko tāds mērs kā @nilsusakovs . Vai patiesi Rīgas Domei rokas ir par īsu, lai aizkrāsotu šādus uzrakstus? Adrese: Dzērvju iela 3, Rīga. pic.twitter.com/zqqDlWoy9y— Jānis Dombrava (@janisdombrava) 26 июня 2018 г.
А нарисованный хер его радует? Вот же баран безмозглый.
23
Ответить
А народ,возмущён тем,что такие уроды как Домбрава сидят при власти!Выпей яду выродок нацистский!
16
Ответить
Я правильно понял что автор (человек с лицом имбецила) хочет чтоб Ушаков с тряпкой носился по Риге и вытерал все надписи, которые ему не по душе?
15
Ответить
Показать все (17)