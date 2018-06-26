Домбрава недоволен надписями на домах: куда смотрит Ушаков? (17)

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Общество | 26 июня 2018 года, 17:07

Депутата Сейма Яниса Домбраву от Национального объединения (VL-TB/LNNK) возмутило бездействие Рижской думы по отношению к действиям вандалов. В частности, политик обращает внимание самоуправления на надписи на стенах многоквартирных домов.

"Мне стыдно, что в моем родном городе хозяйничает такой мэр, как Нил Ушаков. Действительно ли Рижской думе не хватает рук, чтобы закрасить такие надписи. Адрес: Рига, ул. Дзервью 3", - написал Домбрава в своем Twitter, прикрепив изображение, на котором на стене дома баллончиком написано "СССР!USSR".

Комментарии 17
Олигофрен домбрава46 минут назад
А нарисованный хер его радует? Вот же баран безмозглый.
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)))33 минуты назад
А народ,возмущён тем,что такие уроды как Домбрава сидят при власти!Выпей яду выродок нацистский!
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Кеша39 минут назад
Я правильно понял что автор (человек с лицом имбецила) хочет чтоб Ушаков с тряпкой носился по Риге и вытерал все надписи, которые ему не по душе?
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