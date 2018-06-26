В Латвии из-за засухи объявят стихийное бедствие (8)

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Общество | 26 июня 2018 года, 16:11

Совет по управлению кризисами постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.

Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.

Вместо этого после ознакомления с актуальной ситуацией на селе совет решил передать на рассмотрение в Кабинет министров предложение об объявлении общенационального стихийного бедствия в сельском хозяйстве. Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.

Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.

В то же время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.

Как сообщалось, с просьбами объявить чрезвычайное положение в Министерство земледелия обратились 25 самоуправлений, пострадавших от засухи.

Такие просьбы поступили от Вентспилсского, Кулдигского, Мадонского, Цесвайнского, Акнистского, Кандавского, Эргльского, Талсинского, Вараклянского, Гулбенского, Павилостского, Неретского, Тукумсского, Ницского, Резекненского, Айзпутского, Виеситского, Алсунгского, Рундальского, Терветского, Балвского, Салского, Балтинавского, Энгурского и Яунелгавского краев.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
через1 час назад
неделю в Ригу приедут петь-плясать 43000 человек из хуторов, а не поработать ли им в своих местностях, рыть колодцы, орошать земли, собирать урожай, а поплясать после сбора урожая осенью?!
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Патриот 1 час назад
Лобато яйцеголовые решили себя прикрыть. На сельское хозяйство ложили они! Ведь пострадают в первую очередь банки, страховые компании, инвесторы, воры и бандиты в лице государства. Фермеры потеряют все и не получат ни каких компенсаций! За то они понесут минимальные убытки и ещё заработают дотаций от Гейропы.
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О1 час назад
Смотри, из за засухи они обьявляют чрезвычайное положение и компенсируют фермерам, а массовые заболевания людей тяжелыми заболеваниями на которых нет средств излечить они чрезвычайное положение не обьявляют и денег больным не выделяют. Короче, овощи фермеров важнее человеческих жизней.
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