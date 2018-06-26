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Благотворительная организация Ziedot.lv в среднем собирает свыше трех миллионов евро пожертвований в год, из которых более одного миллиона идут на лечение и реабилитацию пациентов. Поскольку часть жителей Латвии не в состоянии оплачивать услуги здравоохранения, то полученные от жителей средства расходуются и на медикаменты, и на диагностику, и на лечение зубов, операции, реабилитацию, пишет rus.lsm.lv.

По словам руководителя благотворительной организации Руты Диманте, в отличие от стран Запада в Латвии благотворительные средства собираются на базовое медицинское лечение, и это неправильно.

«Я бы сказала так, например, бывают случаи в Западной Европе, Америке, когда пациенты обращаются за помощью к обществу. Но в таких развитых экономически странах это происходит, если вы хотите получить помощь лучше, чем гарантированная государством. У нас же это очень часто касается базового медицинского лечения! То есть того, что нужно для выживания! Вот в чем разница", - пояснила Диманте.

Она добавила, что организация хочет достичь такого уровня, при котором она могла бы собирать пожертвования только тогда, когда, например, государство могло бы гарантировать ребенку полноценный протез, но родители хотели бы для ребенка более современный протез, чтобы была лучше приспособляемость.

"Если это инвалидная коляска, то чтобы она была с электроприводом. А сейчас мы часто собираем пожертвования для основных нужд", - заключила Диманте.