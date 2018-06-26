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У Латвии все еще одна из самых низких в ЕС оценок инноваций, следует из опубликованного Еврокомиссией "Европейского обзора результатов инноваций 2018".

Латвия по этой оценке занимает 24-е место среди 28 включенных в обзор стран ЕС. Правда, Латвия на 10% улучшила свои инновационные способности.

Самой инновационной страной ЕС признана Швеция, далее следуют Дания, Люксембург, Франция, Ирландия и Бельгия. Эстония в этом списке занимает 17-е, Литва - 20-е место.

Как сообщили в Министерстве экономики, Латвия уже третий год подряд включена в группу стран - "средних инноваторов", достижения которых в сфере инноваций составляют 50-90%.

Эксперты Еврокомиссии положительно оценивают проделанное Латвией в обеспечении благоприятной для инноваций среды, особенно в распространении широкополосных услуг, развитии человеческих ресурсов, доступности финансов наукоемким и стремительно растущим предприятиям.

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