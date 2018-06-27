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Посетительницы Цесисской больницы в ночь Лиго столкнулись в регистратуре с медсестрой, на рабочем месте которой стояла наполовину пустая бутылка алкогольного производителя. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Когда человеку необходима медицинская помощь и он приходит в больницу, пациент надеется, что его обслужат честно и порядочно. Однако пережитое двумя женщинами в Цесисской больнице заставляет думать об обратном, повествует Bez Tabu.

Одна из девушек рассказала программе, что той ночью она помогла добраться до больницы женщине, которой срочно требовалась медицинская помощь. То, что они увидели в медучреждении, шокировало их, отмечает TV3.

"В регистратуре сидела женщина, перед которой стояла открытая и наполовину выпитая бутылка с алкоголем. Когда мы вошли в помещение, она даже не попыталась ее спрятать", - рассказала очевидица.

Девушка сфотографировала увиденное и передала снимок программе Bez Tabu. На нем, как отмечает передача, действительно видна регистратура приемного отделения больницы, сотрудница и открытая бутылка. Журналисты связались с производителем напитка и выяснили, что вся продукция этого бренда содержит алкоголь.

Руководитель Цесиской больницы Ингуна Лиепа была сильно удивлена, когда увидела фотографию, сделанную в медучреждении. Она подтвердила, что на снимке регистратура этого учреждения и сотрудница на рабочем месте.

"До этого прецедента ничего такого с сотрудниками никогда не было. Был ли в этой бутылке алкоголь, сегодня мы уже, к сожалению, установить не сможем. Если выясняется, что на рабочем месте употреблялся алкоголь, трудовые отношения прекращаются. В любом случае, даже если в бутылке был сок, использование именно такой посуды очевидно вредит престижу учреждения", - заявила Лиепа.

Вместе с главой больницы журналисты проследовали к той самой медсестре, которая запечатлена на фотографии. По ее словам, никакого алкоголя в бутылке не было и произошло глупое недоразумение.

"Мы на работе сделали клубничный напиток с соком лайма. Алкоголя в нем не было! Я в тот день не взяла с собой свою бутылку для питья, под руку попалась эта бутылка. Я прошу прощения у всех, кому показалось, что я употребляла алкоголь", - сказала медсестра.

Руководитель больницы пообещала программе, что сотрудница получит строгий выговор и подобное больше никогда не повторится.

В свою очередь в Минздраве призвали всех посетителей медучреждений в случае попадания в похожую ситуацию фиксировать ее и сообщать как руководству учреждений, так и министерству о возможных нарушениях.