В среду потеплеет до +27 градусов
Общество | 27 июня 2018 года, 08:36
В среду, 27 июня, во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +24..+27 градусов, в прибрежных районах, где ветер будет дуть со стороны моря, будет не теплее +19..+23 градусов.
На большей части территории страны ожидается облачность. Сохранится слабый ветер, но в прибрежных районах ожидается ясная погода и морской бриз.
В Риге сегодня солнечная погода без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, из-за которого температура воздуха не превысит +24 градуса, а на севере столицы будет не теплее +21 градуса.