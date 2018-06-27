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В среду, 27 июня, во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +24..+27 градусов, в прибрежных районах, где ветер будет дуть со стороны моря, будет не теплее +19..+23 градусов.

На большей части территории страны ожидается облачность. Сохранится слабый ветер, но в прибрежных районах ожидается ясная погода и морской бриз.

В Риге сегодня солнечная погода без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, из-за которого температура воздуха не превысит +24 градуса, а на севере столицы будет не теплее +21 градуса.