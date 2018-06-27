Bezvests.lv: нашелся пропавший по дороге из Лиепаи Рихард Зале
Во вторник, 26 июня, пропавший в Янов день 30-летний Рихард Зале был найден живым в районе Добеле, сообщает благотворительная организация Bezvests.lv .
По словам добровольцев Bezvests.lv, полиция проинформировала мать пропавшего о том, что Рихард нашелся. Женщина забрала Рихарда и сообщила, что его жизни ничто не угрожает. В настоящее время он помещен в больницу для обследования состояния здоровья.
"Спасибо всем за поддержку, Рихард нашелся, теперь нужно найти собаку на маршруте Калнциемс-Добеле!" - написала мама молодого мужчины на своей странице в социальной сети Facebook.
Женщина также выразила благодарность добровольцам.
В свою очередь, Bezvests.lv благодарит всех, кто делился информацией, сочувствовал и оказывал посильную помощь в поиске пропавшего.
Более подробной информации о случившемся с Рихардом не предоставляется.
Фото: Bezvests.lv