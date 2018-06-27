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Во вторник, 26 июня, пропавший в Янов день 30-летний Рихард Зале был найден живым в районе Добеле, сообщает благотворительная организация Bezvests.lv .

По словам добровольцев Bezvests.lv, полиция проинформировала мать пропавшего о том, что Рихард нашелся. Женщина забрала Рихарда и сообщила, что его жизни ничто не угрожает. В настоящее время он помещен в больницу для обследования состояния здоровья.

"Спасибо всем за поддержку, Рихард нашелся, теперь нужно найти собаку на маршруте Калнциемс-Добеле!" - написала мама молодого мужчины на своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина также выразила благодарность добровольцам.

В свою очередь, Bezvests.lv благодарит всех, кто делился информацией, сочувствовал и оказывал посильную помощь в поиске пропавшего.

Более подробной информации о случившемся с Рихардом не предоставляется.

Фото: Bezvests.lv