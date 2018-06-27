Общество |

Жители Латвии по-прежнему считают, что лучше всего делать вложения в недвижимость, сообщила руководитель отдела общественных отношений латвийского Swedbank Кристине Якубовска со ссылкой на результаты проведенного банком опроса.

46% (в 2015 году - 49%) опрошенных первым делом инвестировали бы в покупку недвижимости, 26% - в покупку золота, 18% - в накопительное страхование жизни.

В реальности же в течение последнего года жители Латвии чаще всего вкладывали деньги на сберегательный счет (31%), в частные пенсионные фонды (28%) и в накопительное страхование (15%). В недвижимость за последний год инвестировали всего 9% респондентов, в акции - 8%, в фонды вложений - 8%, в облигации - 4%.

49% опрошенных считают, что сейчас выгодный момент, чтобы делать сбережения и вложения. В основном это жители в возрасте до 30 лет (74% опрошенных), но действия жителей именно этой возрастной группы больше всего расходятся с их планами, так как накопления делают всего 22% из них. Больше всего делающих накопления респондентов - в возрасте от 40 до 50 лет (47%).

При выборе вида накоплений или вложений для жителей важно, чтобы они были простыми и понятными (44%), отвечающими их нуждам (37%), достаточно удобно используемыми и просматриваемыми (34%).

Опрос проводился в январе 2018 года в сотрудничестве с Snapshots, в нем участвовали 700 респондентов в возрасте 18-74 лет.

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