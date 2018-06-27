"Зеленый" министр намерен срубить деревья, загораживающие военный объект (2)
Общество | 27 июня 2018 года, 20:16
Центр оборонных военных объектов и закупок, который находится под юрисдикцией Министерства обороны, заявил о своем желании срубить находящиеся около здания ведомства деревья. По сообщению центра, деревья нарушают видимость около здания государственной и оборонной значимости.
Как указывает портал Pietiek.com, уничтожить деревья за три месяца до выборов намеревается именно министр обороны Раймонд Бергманис, который, как это ни парадоксально, стал членом правления Латвийской "зеленой" партии.
В официальном заявлении о вырубке речь идет о трех деревьях – туе, березе и вязе. Этот вопрос еще будет решаться до 10 июля.
Фото: flickr.com/latvijas_armija
Это показывает, что в партию зеленых проникли карьеристы потрошители деревьев. Настоящие зеленые с плакатами охраняют природу а зеленные политики рубят деревья.
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Nu un! No trīs koku nociršanas nekas slikts nenotiks! Sīkums!
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