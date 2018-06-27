"Зеленый" министр намерен срубить деревья, загораживающие военный объект (12)

фото

Общество | 27 июня 2018 года, 20:16

Центр оборонных военных объектов и закупок, который находится под юрисдикцией Министерства обороны, заявил о своем желании срубить находящиеся около здания ведомства деревья. По сообщению центра, деревья нарушают видимость около здания государственной и оборонной значимости.

Как указывает портал Pietiek.com, уничтожить деревья за три месяца до выборов намеревается именно министр обороны Раймонд Бергманис, который, как это ни парадоксально, стал членом правления Латвийской "зеленой" партии.

В официальном заявлении о вырубке речь идет о трех деревьях – туе, березе и вязе. Этот вопрос еще будет решаться до 10 июля.

Фото: flickr.com/latvijas_armija

Комментарии 12
Чпок2 часа назад
Это показывает, что в партию зеленых проникли карьеристы потрошители деревьев. Настоящие зеленые с плакатами охраняют природу а зеленные политики рубят деревья.
Ответить
Светлана1 час назад
Правильно. Срубить все! Чтобы не было путинским шпиёнам, спутникам, видеокамерам, системам наблюдения, сканирования и прослушки никаких помех!))))
Вот скажите после этого, что таскатель черепах не продался Путину и России?
1
Ответить
Кеша1 час назад
Они такие зеленые, как я голубой. Никогда они не были никакими зелеными. Они даже не то что знают, они даже не слышали основные направления деятельности зеленых партий Европе.
Вот покажите мне хоть одну зеленую партию, которая бы долгое время прибывала в коалиции с националистами? Этого не может быть по определению. А эти клоуны..это одна большая куча карьеристов, создавшая партии ,,номинально,, для деление пирога.
Ответить