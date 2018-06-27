"Зеленый" министр намерен срубить деревья, загораживающие военный объект (12)
Общество | 27 июня 2018 года, 20:16
Центр оборонных военных объектов и закупок, который находится под юрисдикцией Министерства обороны, заявил о своем желании срубить находящиеся около здания ведомства деревья. По сообщению центра, деревья нарушают видимость около здания государственной и оборонной значимости.
Как указывает портал Pietiek.com, уничтожить деревья за три месяца до выборов намеревается именно министр обороны Раймонд Бергманис, который, как это ни парадоксально, стал членом правления Латвийской "зеленой" партии.
В официальном заявлении о вырубке речь идет о трех деревьях – туе, березе и вязе. Этот вопрос еще будет решаться до 10 июля.
Фото: flickr.com/latvijas_armija
Вот скажите после этого, что таскатель черепах не продался Путину и России?
Вот покажите мне хоть одну зеленую партию, которая бы долгое время прибывала в коалиции с националистами? Этого не может быть по определению. А эти клоуны..это одна большая куча карьеристов, создавшая партии ,,номинально,, для деление пирога.