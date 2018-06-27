В вузах Латвии предлагают объявить чрезвычайную ситуацию (3)

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Общество | 27 июня 2018 года, 20:01

Из-за недостаточного числа выпускников средних школ в сфере высшего образования необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, так считает исследователь Центра внешнеполитических исследований Марис Цепуритис.

"В этом году, основываясь на базе выпускников средних школ, я призываю к объявлению чрезвычайного положения в высшем образовании и к предоставлению компенсации университетам!", - написал Цепуритис на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 25 июня началась подача документов на поступление в вузы. По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест осталось практически неизменным. Традиционно большое число бюджетных мест (около 2300) предлагает Латвийский университет (ЛУ).

В Латвийском сельскохозяйственном университете (ЛСУ) каждый год все бюджетные места заполнены. В этот раз их будет 760. Рижский технический университет (РТУ) предлагает более 3 000 бюджетных мест.

Последние годы абитуриенты регистрируются на учебу через портал latvija.lv.

Комментарии 3
Стёпка17 минут назад
Чё,руских аббитуриентов не хватает,либо лабутенов?Последние кончаются,остались тикай атликумсы не знающие основного русского,английского и самое главное без желания работать,но с желанием получать европейский оклад.Лабутэны любят офисы и кофе даже без малейшего образования.Слава богу кормушкам скоро трындец!!!
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Latviešu Patriots8 минут назад
Ha Ha Ha Meli un propoganda! Latvijas ekonomika stabili attīstās!
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sdte4 минуты назад
и ни одна шкура не скажет что спасибо надо сказать антисоциальной ксенфобской политике режима на протяжении 27 лет ..
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