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Из-за недостаточного числа выпускников средних школ в сфере высшего образования необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, так считает исследователь Центра внешнеполитических исследований Марис Цепуритис.

"В этом году, основываясь на базе выпускников средних школ, я призываю к объявлению чрезвычайного положения в высшем образовании и к предоставлению компенсации университетам!", - написал Цепуритис на своей странице в Twitter.

Šogad, pamatojoties uz zemo vidusskolas absolventu skaitu, aicinu izsludināt ārkārtas stāvokli augstākajā izglītībā un piešķirt universitātēm kompensācijas! — Maris Cepuritis (@Cepuriitis) 26 июня 2018 г.

Как сообщалось, 25 июня началась подача документов на поступление в вузы. По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест осталось практически неизменным. Традиционно большое число бюджетных мест (около 2300) предлагает Латвийский университет (ЛУ).

В Латвийском сельскохозяйственном университете (ЛСУ) каждый год все бюджетные места заполнены. В этот раз их будет 760. Рижский технический университет (РТУ) предлагает более 3 000 бюджетных мест.

Последние годы абитуриенты регистрируются на учебу через портал latvija.lv.