Водителей призывают сообщать о проблемных участках на дорогах (1)
Предприятия Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей сообщать о проблемных участках на дорогах по бесплатному круглосуточному номеру телефона 80005555, чтобы бригады Latvijas autoceļu uzturētājs могли оперативно устранить проблему.
Ja uz asfaltēta ceļa ir sanesta grants vai šķembas, lūdzam informēt mūs pa diennakts bezmaksas tālruni 80005555, lai informācija operatīvi nonāktu pie valsts ceļu uzturētājiem un @autoceli novērstu problēmu. pic.twitter.com/6K7EZWC9i4— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 27 июня 2018 г.
В связи с устоявшейся сухой погодой на грунтовых дорогах образуется пыль, поэтому водителей призывают соблюдать дистанцию между транспортными средствами во избежания аварий.
Latvijas Valsts ceļi также напоминают, что на всей территории Латвии проходит активный сезон по ремонту дорог, поэтому необходимо считаться с тем, что во многих местах движение транспорта может быть затруднено.
С полным списком, а также картой ремонтных работ можно ознакомиться на сайте предприятия Latvijas Valsts ceļi lvceli.lv.