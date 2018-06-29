Водителей призывают сообщать о проблемных участках на дорогах (1)

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Общество | 29 июня 2018 года, 08:07

Предприятия Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей сообщать о проблемных участках на дорогах по бесплатному круглосуточному номеру телефона 80005555, чтобы бригады Latvijas autoceļu uzturētājs могли оперативно устранить проблему.

В связи с устоявшейся сухой погодой на грунтовых дорогах образуется пыль, поэтому водителей призывают соблюдать дистанцию между транспортными средствами во избежания аварий.

Latvijas Valsts ceļi также напоминают, что на всей территории Латвии проходит активный сезон по ремонту дорог, поэтому необходимо считаться с тем, что во многих местах движение транспорта может быть затруднено.

С полным списком, а также картой ремонтных работ можно ознакомиться на сайте предприятия Latvijas Valsts ceļi lvceli.lv.

Комментарии 1
Удачи46 минут назад
Могу сразу сообщить 90% дорог Латвии.
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