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Встряхнуть НАТО и разрушить основы безопасности 21-го века всей Европы - это может быть для президента России Владимира Путина вопросом лишь нескольких месяцев. Так считает латвийский журналист, публицист и писатель Отто Озолс, пишет jaunagaita.net.

По словам журналиста, у Путина есть возможность сделать это элегантно, сравнительно просто и формально корректно.

"Все признаки свидетельствуют, что стратеги Кремля активно работают, чтобы достичь этой цели. Подготовительная работа проделана", - указывает Озолс.

По словам публициста, этой осенью лояльные Кремлю латвийские политики могут на вполне законных основаниях перенять политическую власть в Латвии. Следующий шаг очень простой - лояльная Москве власть добьется, чтобы страна вышла из НАТО. И это, по его словам, изменит геополитический мир круче, чем можно себе представить.

Сейчас такой сценарий, по словам журналиста, многие по разным причинам отвергают.

"Сама Россия и ее друзья в Латвии активно отрицают такую вероятность, так как понимают, что нападки общественности могут повлиять на исход выборов и план может сорваться. В свою очередь местные политики, ориентированные на Запад и НАТО, успокаивают себя мыслью "такого уж точно не будет"", - пишет Озолс.

Публицист поясняет, почему на этот раз велика вероятность перенятия политической власти в Латвии дружественными Кремлю силами путем парламентских выборов.

По словам Озолса, нынешние партийные рейтинги свидетельствуют, что дружественная к Кремлю партия "Согласие" имеет поддержку 20% избирателей. За ней по популярности идет Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) с 14% поддерживающих. И эти две партии вполне могут создать коалицию.

"Прокремлевская партия "Согласие" монолитная, опытная, богатая и может рассчитывать на огромную поддержку российских телеканалов с широкой сеткой вещания. В СЗК на словах лояльны к НАТО. Но на деле большая часть лидеров этой политической силы имеет большой опыт работы в коммунистической партии, с тесными и давними связями со старыми товарищами в Москве. У многих из СЗК по-прежнему тесные деловые связи с Россией. Периодически лидеры СЗК встречаются на министерском уровне с высшим руководством России", - пишет Озолс.

По словам публициста, на этом фоне так называемый прозападный блок партий выглядит очень слабым - они раздроблены на мелкие партии, у них очень слабые и противоречивые лидеры.

"Относительное уважение заслуживают только националы и консерваторы, но этого будет мало, чтобы противостоять кремлевским политтехнологам и широко распространенной сети агентов влияния", - отмечает публицист.

По мнению Озолса, именно поэтому наиболее вероятной целью будет создание коалицию из "Согласия" и СЗК. Тогда они смогут запросить себе пост премьера и ключевых министров - финансов, обороны и внутренних дел. Учитывая, что в Латвии очень непрозрачный парламентский контроль над спецслужбами, общественные СМИ также уязвимы, "дальнейшая консолидация с друзьями Кремля будет относительно легкой".

"Дружественное и послушное Путину руководство Латвии может добиться выхода страны из блока НАТО. А учитывая, что в сознании россиян Североатлантический альянс является самой большой угрозой, уходом из НАТО Путин автоматически зацементирует свою репутацию в исторической памяти русских", - считает публицист.

По мнению Озолса, политический контроль Кремля над Латвией будет существенной угрозой для системой безопасности и стабильности всей Западной Европы.

"Добившись разрыва с НАТО, Путин фактически откроет двери в Латвию, которую своими силами сможет оккупировать в течение 12 часов. Нет ни одной причины для того, чтобы Путин на этот раз не постарался. Именно Латвию, как "окно в Европу", когда-то выбрал первый император России Петр Первый. Так почему же царю Путину в Латвии не встряхнуть основательно НАТО и США?", - вопрошает Озолс.

Краткий перевод с jaunagaita.net ; карикатура: Гленн Фоден/The Daili Signal