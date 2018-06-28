Озолс: осенью Путин может за 12 часов элегантно оккупировать Латвию (45)

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Общество | 28 июня 2018 года, 07:22

Встряхнуть НАТО и разрушить основы безопасности 21-го века всей Европы - это может быть для президента России Владимира Путина вопросом лишь нескольких месяцев. Так считает латвийский журналист, публицист и писатель Отто Озолс, пишет jaunagaita.net.

По словам журналиста, у Путина есть возможность сделать это элегантно, сравнительно просто и формально корректно.

"Все признаки свидетельствуют, что стратеги Кремля активно работают, чтобы достичь этой цели. Подготовительная работа проделана", - указывает Озолс.

По словам публициста, этой осенью лояльные Кремлю латвийские политики могут на вполне законных основаниях перенять политическую власть в Латвии. Следующий шаг очень простой - лояльная Москве власть добьется, чтобы страна вышла из НАТО. И это, по его словам, изменит геополитический мир круче, чем можно себе представить.

Сейчас такой сценарий, по словам журналиста, многие по разным причинам отвергают.

"Сама Россия и ее друзья в Латвии активно отрицают такую вероятность, так как понимают, что нападки общественности могут повлиять на исход выборов и план может сорваться. В свою очередь местные политики, ориентированные на Запад и НАТО, успокаивают себя мыслью "такого уж точно не будет"", - пишет Озолс.

Публицист поясняет, почему на этот раз велика вероятность перенятия политической власти в Латвии дружественными Кремлю силами путем парламентских выборов.

По словам Озолса, нынешние партийные рейтинги свидетельствуют, что дружественная к Кремлю партия "Согласие" имеет поддержку 20% избирателей. За ней по популярности идет Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) с 14% поддерживающих. И эти две партии вполне могут создать коалицию.

"Прокремлевская партия "Согласие" монолитная, опытная, богатая и может рассчитывать на огромную поддержку российских телеканалов с широкой сеткой вещания. В СЗК на словах лояльны к НАТО. Но на деле большая часть лидеров этой политической силы имеет большой опыт работы в коммунистической партии, с тесными и давними связями со старыми товарищами в Москве. У многих из СЗК по-прежнему тесные деловые связи с Россией. Периодически лидеры СЗК встречаются на министерском уровне с высшим руководством России", - пишет Озолс.

По словам публициста, на этом фоне так называемый прозападный блок партий выглядит очень слабым - они раздроблены на мелкие партии, у них очень слабые и противоречивые лидеры.

"Относительное уважение заслуживают только националы и консерваторы, но этого будет мало, чтобы противостоять кремлевским политтехнологам и широко распространенной сети агентов влияния", - отмечает публицист.

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По мнению Озолса, именно поэтому наиболее вероятной целью будет создание коалицию из "Согласия" и СЗК. Тогда они смогут запросить себе пост премьера и ключевых министров - финансов, обороны и внутренних дел. Учитывая, что в Латвии очень непрозрачный парламентский контроль над спецслужбами, общественные СМИ также уязвимы, "дальнейшая консолидация с друзьями Кремля будет относительно легкой".

"Дружественное и послушное Путину руководство Латвии может добиться выхода страны из блока НАТО. А учитывая, что в сознании россиян Североатлантический альянс является самой большой угрозой, уходом из НАТО Путин автоматически зацементирует свою репутацию в исторической памяти русских", - считает публицист.

По мнению Озолса, политический контроль Кремля над Латвией будет существенной угрозой для системой безопасности и стабильности всей Западной Европы.

"Добившись разрыва с НАТО, Путин фактически откроет двери в Латвию, которую своими силами сможет оккупировать в течение 12 часов. Нет ни одной причины для того, чтобы Путин на этот раз не постарался. Именно Латвию, как "окно в Европу", когда-то выбрал первый император России Петр Первый. Так почему же царю Путину в Латвии не встряхнуть основательно НАТО и США?", - вопрошает Озолс.

Краткий перевод с jaunagaita.net ; карикатура: Гленн Фоден/The Daili Signal

Комментарии 45
Горыныч 1 час назад
На кого эта статья рассчитана? Покажите мне этих идиотов? Патриот не в счёт.
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Anatoly1 час назад
Местный Нострадамус не сообщает,с какой целью Путин заберёт себе Латвию? Значит уже можно сбегать в супермаркет и купить муку,соль,спички,свечи,мыло,и так далее.Именно так следует понять предсказания на осень.А откуда вдруг в Латвии из небытия появится лояльная России власть? Её сбросят с парашютом? И где эта лояльная власть находится сейчас? Если Нострадамус имеет в виду,что новая лояльная власть это партия "Согласие",то он очень ошибается. Во первых,если имеются в виду осенние выборы,то к этому периоду очень возрастёт количество и влияние местных националистов на коренное население.Кроме того,как уже делалось не раз,две или три партии объединятся и станут очень большим большинством,так что вряд ли кому удастся их обойти.Но следует учесть,что в случае чего национальные светлые силы уйдут в лес и оттуда будут наносить удары по ненавистному врагу.А что будет,если сон Нострадамуса осуществится? Станет ли от этого Латвии лучше или хуже? И что,начнутся опять высылки из Торнякалнса в Сибирь(а за что?)Строить заводы и фабрики Путин не будет зная,что их всё равно распродадут,а кормить население придётся даже несмотря на то,что оно будет враждебно относиться к захватчикам. Не понимаю только одного - а зачем нужно нагнетать психоз среди населения Латвии? Кому это интересно? Никто не собирается ни при каких вариантах вторгаться сюда. Россия даже части Украины - ДНР и ЛНР не признала и не собирается к себе присоединять.А там более лакомые кусочки. Так что пусть этот бред остаётся в голове у местного Нострадамуса.
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Горыныч 1 час назад
Ага беги скорее, единство атбалсты...
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