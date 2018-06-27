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23 июня 2016 года жители Великобритании потрясли весь мир, проголосовав на референдуме за выход страны из Евросоюза. Однако до сих пор между Лондоном и Брюсселем не заключен договор о новых отношениях. В связи с этим живущие в Великобритании латвийцы решают проблему своего нового статуса самостоятельно, сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Чтобы продолжить легально жить, работать, получать пособия и все общественные блага, в том числе - бесплатное медицинское обслуживание, всем гражданам ЕС в Великобритании с осени текущего года необходимо зарегистрироваться в новой системе и получить постоянный статус. Британское правительство постановило - самостоятельное оформление статуса взрослым обойдется в 65 фунтов, детям - в 32.

При этом латвийцы не хотят просто сидеть и ждать, что придумает правительство. Они пытаются получить британский паспорт, чтобы спать спокойно, отмечает LNT.

К примеру, сотрудница лондонской гостиницы Инесе Купла только что натурализовалась и получила британский паспорт.

"Если у тебя есть паспорт, голова больше об этом не болит, у тебя нет сомнений, не придется ли вдруг покинуть страну", - отметила она.

У Карины Бирзниеце ребенок - гражданин Великобритании. Муж Карины - поляк, который не хочет переселяться в Латвию. Сама Карина не хочет переезжать в Польшу. Так что они решили остаться в Англии.

Сейчас и сама Карина подумывает о получении гражданства, для этого нужно только время, потому что английский у нее уже отличный: она работает в одном из центров руководства воздушным сообщением лондонского аэропорта.

"Оформить британский паспорт надежнее. Пока нет уверенности, что если что-то произойдет, сына не оставят тут, а меня не выдворят. Уже бывали такие случаи", - рассказала она.

Напомним, ранее живщие в Великобритании латвийцы пожаловались на плохую работу координаторов нового проекта реэмиграции в Латвии.

Фото: Улдис Аболиньш, LNT Ziņas