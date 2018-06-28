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Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) провела 74 проверки в образовательных учреждениях и в учреждениях по уходу за детьми. В результате в 16 случаях были констатированы признаки насилия. Об этом в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказала руководитель инспекции Марианна Дрея, пишет Skaties.lv .

"Проверки проводятся без предупреждения не только в детских домах и в государственных центрах по социальному уходу, но и в школах и детских садах. Сейчас проведено 74 проверки, в 16 из них констатировано физическое или эмоциональное насилие взрослого человека над ребенком. Начато административное дело. Хотела бы указать, что в двух случаях есть связь учреждениями по уходу за детьми, а в остальных случаях фигурируют школы и детские сады, где также было констатировано насилие", - пояснила Дрея.

По ее словам, нарушения были констатированы по-разному - по полученным заявлениям и во время проверок. Детям были выданы анкеты для заполнения, а также с ними были проведены беседы.

"В отдельных случаях, когда речь идет о насилии сверстников, часто в анкетах показывается то, что дети считают нормой - наличие более агрессивных детей в классе, которые обижают других", - отметила Дрея.

Руководитель инспекции не стала более подробно комментировать, в каких учреждениях были констатированы нарушения, поскольку проверки и выяснение обстоятельств продолжаются. Однако Дрея добавила, что упомянутые 16 случаев связаны с эмоциональным насилием над детьми.

Напомним, Mixnews ранее писал о нарушениях в детской психоневрологической больнице "Айнажи".

Фото: pixabay.com