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Министерство здравоохранения планирует увеличить плату за необоснованный вызов бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и другие услуги "скорой".

Соответствующие изменения в прейскуранте платных услуг СНМП рассмотрены сегодня на собрании государственных секретарей министерств.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 августа.

До сих пор плата за необоснованный вызов "скорой" составляла 40,14 евро, а с августа она увеличится до 56,56 евро, то есть примерно на 40%. Также будет увеличена с 93,91 евро до 133,39 евро плата за вызов бригады скорой помощи к иностранным гражданам, которые не получают оплачиваемых государством услуг здравоохранения, подорожают и другие услуги СНМП.

Как указывает Минздрав, цены предоставляемых СНМП платных услуг не менялись несколько лет и были рассчитаны на основе затрат в 2011 году.

В прошлом году СНМП провела актуализацию расценок в соответствии с реальными ценами, которая показала, что они выросли на 37,7%.

Одновременно прейскурант платных услуг скорой помощи планируется уточнить, исключив из него услуги, которые не были востребованы в течение последних трех лет, и включить в него новые, актуальные услуги, например, телефонные консультации врачей скорой помощи и медицинскую транспортировку пациентов из-за рубежа.