Плата за необоснованный вызов "скорой" вырастет уже этим летом (15)

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Общество | 28 июня 2018 года, 13:36

Министерство здравоохранения планирует увеличить плату за необоснованный вызов бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и другие услуги "скорой".

Соответствующие изменения в прейскуранте платных услуг СНМП рассмотрены сегодня на собрании государственных секретарей министерств.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 августа.

До сих пор плата за необоснованный вызов "скорой" составляла 40,14 евро, а с августа она увеличится до 56,56 евро, то есть примерно на 40%. Также будет увеличена с 93,91 евро до 133,39 евро плата за вызов бригады скорой помощи к иностранным гражданам, которые не получают оплачиваемых государством услуг здравоохранения, подорожают и другие услуги СНМП.

Как указывает Минздрав, цены предоставляемых СНМП платных услуг не менялись несколько лет и были рассчитаны на основе затрат в 2011 году.

В прошлом году СНМП провела актуализацию расценок в соответствии с реальными ценами, которая показала, что они выросли на 37,7%.

Одновременно прейскурант платных услуг скорой помощи планируется уточнить, исключив из него услуги, которые не были востребованы в течение последних трех лет, и включить в него новые, актуальные услуги, например, телефонные консультации врачей скорой помощи и медицинскую транспортировку пациентов из-за рубежа.

Комментарии 15
Это все2 часа назад
Неоценимая помощь в вымирания населения.
Если вводится такая плата,то должно быть и соответствующее обоснование,где оно? С другой стороны какой вызов настоящий,а какой ложный? Как человек сам может это определить. На мой взгляд-это тупость несусветная.
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Ступор2 часа назад
Кто и в какой момент будет определять насколько вызов обоснованный? Если человеку плохо и он не медик по образованию, не может определить умрет он или просто приболел.

Кажется, все сделано, что б просто люди боялись звонить в скорую, а это снова ударит по самым не защищенным - бедным, больным, пожилым.

Запугали бригады скорой помощи, даже доктора в больницах удивляются. Что то не так.



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просто2 часа назад
убийцы населения Латвии
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