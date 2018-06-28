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В среду, 27 июня, во время мероприятия посвященного основанию Музея оккупации Латвии председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что он стал одним из символов Латвии. Политик также поблагодарила основателей музея за упорный труд, без которого он не занял бы свое особенное место в культуре Латвии, пишет NRA.

Как заметила Мурниеце, Музей оккупации Латвии стал одним из самых посещаемых музеев страны и чаще всего туда приходят иностранные туристы. По ее словам, это основателям музея было важно, чтобы о прошлом Латвийского государства не забывали. Также основатели хотели, чтобы в свободном мире было четкое понимание судьбы Латвии после Второй мировой войны.

Напомним, в мае этого года была начата перестройка Музея оккупации Латвии. Стоимость этого проекта оценивается в 5,2 млн евро.

Планируется, что строительство будет завершено в течение 12 месяцев, а музей вернется в свои исторические помещения в 2020 году.

Фото: flickr.com/Saeima