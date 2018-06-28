Мурниеце: Музей оккупации - один из главных символов Латвии (51)
В среду, 27 июня, во время мероприятия посвященного основанию Музея оккупации Латвии председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что он стал одним из символов Латвии. Политик также поблагодарила основателей музея за упорный труд, без которого он не занял бы свое особенное место в культуре Латвии, пишет NRA.
Как заметила Мурниеце, Музей оккупации Латвии стал одним из самых посещаемых музеев страны и чаще всего туда приходят иностранные туристы. По ее словам, это основателям музея было важно, чтобы о прошлом Латвийского государства не забывали. Также основатели хотели, чтобы в свободном мире было четкое понимание судьбы Латвии после Второй мировой войны.
Напомним, в мае этого года была начата перестройка Музея оккупации Латвии. Стоимость этого проекта оценивается в 5,2 млн евро.
Планируется, что строительство будет завершено в течение 12 месяцев, а музей вернется в свои исторические помещения в 2020 году.
Фото: flickr.com/Saeima
8 сентября.
Опять не везет. На географии вызвали про Аустралию рассказывать. Ну, я рассказал, что там живет много латышей, а когда исполнял танец «Кенгуру земе», не рассчитал и врезался в директора. Он как раз вошел. Сказал, что неправильно танцую и австралийские латыши руки на поясе не держат. Короче, трояк влепили за незнание географии. А что я ногу неправильно ставил, никто и не заметил. Тоже мне, сколотайи! Вечером встретил Янку. Еле догнал. Хорошо, он у двери споткнулся.
13 сентября.
Сегодня ездили в Этнографический Парк Оккупации. Катались в вагонах из досок, прикольно. Осматривали чучела чекистов, как живые стоят. Потом в какой-то подвал спустились, на цепях качались. Хотели еще пострелять по бегущим мишеням, но денег не хватило. Поэтому на водные атракционы не пошли. Кстати, встретил там Янку. Он как увидел меня, сразу в толпе скрылся. Может, я неправильно каюсь?
17 сентября.
Сегодня на алгебре хором пели про косинусс. Здорово! Приходил директор, сказал — готовиться к празднику песни. Серега говорил — на празднике Пидралалу можно увидеть. Врет, наверное. Я сколько бывал, не разу никакой Пидралалы не видел. Хотя столько про нее слышал. И отец не видел, я спрашивал. Это потому что наш праздник — для нацменьшинств. На настоящем-то Пидралалу точно показывают! Подходя к дому, встретил Янку. Только хотел покаяться, а он с друзьями. Как завтра с фингалом в школу идти?
20 сентября.
Сегодня траурный день, уроков нет. Отец говорил давным-давно в этот день нас кто-то опять оккупировал, но он сам плохо помнит кто. А мы по истории это еще не проходили, мы сейчас только античную Латвию проходим. Может, у Янки спросить?