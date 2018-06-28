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На аукцион произведений искусства попадет один из символов Юрмалы - сделанная Янисом Бардой скульптура черепахи, которая на пляже в Майори стоит с 1995 года, пишет Latvijas avīze со ссылкой на KasJauns.

Скульптура высотой в 1,6 метров и диаметром в два метра является одним из самых любимых объектов в курортном городе - около него ежегодно фотографируется большое число туристов.

Жена скульптора Айвия Барда объяснила, что скульптуру решено продать, поскольку Юрмальская дума до сих пор за нее не рассчиталась, но использует ее в своих рекламных кампаниях и сувенирах.

"Продажей черепахи я хочу завершить свою 27-летний юрмальский период. Не хочу из Юрмалы уехать как бомж! В свое время мой муж хотел на проспекте Межа в Юрмале сделать Парк скульптур, но городская дума не разрешила ему", - заявила Барда.

Янис Барда уже с 2002 года живет и работает в Великобрнитании и сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем, заявила жена скульптора.

Если бронзовую скульптуру продадут, из Майори она исчезнет уже этой осенью. Айвия Барда указала, что интерес у покупателей большой и за черепаху предлагают даже миллион евро.

Однако, по ее словам, что вместо оригинала планируется установить копию, потому что "юрмальчане ведь не виноваты в бездействии городской думы".