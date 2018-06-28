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С северо-запада к Латвии приближается холодный атмосферный фронт, поэтому в ближайшие дни температура воздуха значительно понизится, примерно на 10 градусов.

Если в четверг днем воздух местами прогрелся до +28 градусов, то утром в пятницу и днем Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, начнут поступать холодные воздушные массы с Арктики и существенно усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Облачность увеличится, но временами небо будет проясняться. С утра и днем местами, в основном в Видземе, будет идти кратковременный дождь, на востоке страны возможна гроза.

Ночью сохранится слабый ветер и температура воздуха понизится до +10..+16 градусов. Днем скорость северо-западного ветра увеличится до 12-17 метров в секунду, воздух прогреется максимум до +15..+22 градусов, и только в Латгале будет до +27 градусов.

В Риге будет облачная погода, в первой половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Днем северо-западный ветер достигнет силы в 15 метров в секунду, а столбик термометра не превысит отметки в +18 градусов.

В выходные дни ожидается в основном облачная погода, временами с прояснениями, периодически будут идти дожди. Температура днем в субботу и воскресенье составит +16...+18 градусов.