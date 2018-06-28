airBaltic "развернула" рейс из-за опоздавшего пассажира (2)
Общество | 28 июня 2018 года, 18:39
В четверг латвийская авиакомпания airBaltic прервала рейс в Париж и вернулась в Ригу, чтобы принять на борт задержавшегося пассажира, подтвердила представитель airBaltic Алисе Бриеде.
По ее словам, вскоре после вылета экипаж самолета констатировал отсутствие одного пассажира, который опоздал на рейс, к тому же его сумка уже находилась в самолете. Поскольку в тот момент технически еще было возможно изменить курс, капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт "Рига".
Рейс задержался на два часа.
По данным платформы мониторинга авиарейсов Flightradar24, рейс airBaltic BT691 в четверг вылетел в Париж, но затем, пролетев над Лиепаей, вернулся в Ригу. Затем рейс был продолжен.
Фото: flickr.com/Mikhail Utkin
ради обычных пассажиров рейсы не разворачивают как по мне. уж слишком это затратно.
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На сколько знаю, взлёт с багажом неявившегося пассажира запрещен,изза соображений безопасности, наверное изза этого и развернули.
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