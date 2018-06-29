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В преддверии октябрьских выборов в 13-ый Сейм эксперты прогнозируют еще не бывалую "черную" и агрессивную предвыборную кампанию, пишет Jauns со ссылкой на программу LNT Ziņas.

"Если бы я была метеорологом, я бы объявила штормовое предупреждение. Эта кампания очень нетипичная. Хотя бы потому, что такие высокие децебелы и так много "компромата" появилось не в последние дни или недели перед выборами, а за четыре месяца до них", - сказала политолог, исследователь Providus Ивета Кажока.

"Политика опасная и тяжелая работа, и подумать, что там можно обойтись без "черных" кампаний и негативных комментариев о тебе, абсолютная наивность. И те, кто так думает, на самом деле ни какие не политики, а просто нарциссы", говорит политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Ивар Иябс, комментируя решение баптистского епископа Петериса Спрогиса все же не идти в политику и не быть локомотивом "Согласия" на выборах.

У Иябса возникло ощущение, что Спрогис перед тем, как дать свое согласие стать кандидатом "Согласия" на пост президента, полностью не оценил теневую сторону политики.

Ранее кандидат на пост премьера от "Согласия" Вячеслав Домбровский указал, что против Петериса Спрогиса была развернута беспрецедентная враждебная кампания.

Также премьер Марис Кучинскис (СЗК) указал, что целенаправленная кампания ведется против министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК). По словам Кучинскиса, внимание на эту кампанию обратили и органы безопасности. Премьер признал, что такого "черного" предвыборного периода, каким он будет в этом году, Латвия еще никогда не переживала.

Одновременно идет поиск так называемых компроматов. Регулярно с сообщениями о разоблачении политических коррупционеров выступает представитель KPV LV Алдис Гобземс. А лидер консерваторов выступил с обвинениями в адрес Нацобъединения о "крышевании" администраторов неплатежеспособности.

LNT отмечает, что именно сейчас некоторые факторы свидетельствуют о том, что начата "черная" кампания компроматов. Здесь отмечается влияние соцсетей, а также радикализация представляющих русскоязычное население политиков после того, как была утверждена школьная реформа. Также на попадание в Сейм претендуют очень много маленьких партий, которым важно быть громкими, чтобы привлечь к себе внимание.

Одновременно в среде спонсоров политиков остро встал вопрос упорядочения счетов администраторов неплатежеспособности и обострилась борьба за свой кусок пирога от денежной ликвидации ABLV Bank.

Как сообщает LNT, у всех еще свежи воспоминания о недавних агитационных кампаниях в других странах Европы и в США, которые доказывают, что в ходе выборов многого можно достичь именно с агрессивными и "черными" кампаниями.

Стоит добавить, что Эдгар Ринкевич - представитель партии "Единство", которое идет в составе объединения партий под названием "Новое Единство" тоже признает, что на его памяти впервые, когда идет такая "грязная" предвыборная борьба.

"И это происходит для Латвии в очень сложное и полное вызовов время, жаль, что многие коллеги из политических кругов этого не понимают или прикидываются, что не понимают: "Предвыборные кампании в этом году - небывало черные и агрессивные. И это только начало", - написал глава МИД Латвии в своем аккаунте в Twitter.

Un tas notiek Latvijai starptautiski ļoti sarežģītā un izaicinājumu pilnā laikā, žēl, ka daudzi politisko aprindu kolēģi to nesaprot vai izliekas nesaprotam: “Priekšvēlēšanu kampaņas šogad - neredzēti melnas un agresīvas. Un tas vēl tikai sākums” https://t.co/YiJLUQ73Ze — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 28 июня 2018 г.

Фото: flickr.com