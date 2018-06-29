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Обвиняемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич, против которого прокуратура начала уголовное преследование, не понимает, почему ему инкриминируют еще и то, что за скандальную рыбалку на Камчатке он не платил за себя сам.

Напомним, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру обвинить Римшевича во взяточничестве, а предпринимателя Мариса Мартинсонса - в его поддержке. Наказание за эти преступления предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 11 лет.

Римшевич информировал Латвийское телевидение, что ему инкриминируется то, что он несколько лет назад якобы не заплатил за поездку на рыбалку на Камчатку.

"Да, я был на рыбалке. Но это далекое прошлое", сказал Римшевич в интервью "Панораме".

Кроме того, как рассказал Римшевич, ему инкриминируется то, что он около пяти лет назад обещал одному из коммерческих банков, что если не будет исполнена его просьба, то Римшевич будет препятствовать его работе.

Глава Банка Латвии не был настроен подробно отвечать на вопросы, поэтому во время общения с журналистами оттолкнул направленную на него камеру, что зафиксировали другие телеоператоры.

Напомним, к сообщению KNAB о передаче дела в прокуратуру прилагается инфографика со схемой преступления без расшифровки символов. Единственное ясное указание свидетельствует о том, что дело связано с Trasta komercbankа. В KNAB отказались предоставить более подробные комментарии, отметив, что в настоящее время дело ведет уже Генеральная прокуратура.

Более подробная информация об этом деле будет предоставлена на пресс-брифинге в 10 часов 29 июня в здании Генеральной прокуратуры.