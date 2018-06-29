Общество |

В июле осадков будет мало, а сам месяц будет теплым. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс.

Согласно народной примете, если январь выдался сухим и холодным, июль будет сухим и жарким, пишет фенолог.

По словам фенолога, июль также может быть теплее, чем обычно. Букшс указал, что в первой половине месяца погодные условия будут переменчивы.

"Температура будет колебаться около отметки в +15 градусов в начале месяца, а после 10 июля может потеплеть до +30 градусов", - написал фенолог.

Во второй половине июля погода будет непостоянной, возможны кратковременные осадки и грозовые ливни, написал Букшс. Он также отметил, что конец месяца выдастся по-летнему теплым и без сильных осадков.

Также, по словам фенолога, в июле сохранится сухая погода и в лесах увеличится пожароопасность. Букшс указал, что особенно осторожными надо быть, когда начнется время лесных ягод.

Фото: pixabay.com