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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс пока останутся на свободе, так как на сегодняшний день их вина еще не доказана. Об этом на пресс-брифинге рассказала ведущая дело прокурор Виорика Йиргена.

По ее словам, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало дело в отношении Римшевича и Мартинсонса по заявлениям двух акционеров АО Trasta komercbanka (TKB)

Имена акционеров TKB не называются.

Йиргена сообщила, что оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (FKTK), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку. В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с FKTK. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями - одну до принятия решения FKTK, вторую - после него.

Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть взятки, то есть 250 000 евро. Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы вятки.

После того как акционеры банка обратились в KNAB, было возбуждено уголовное дело и в результате оперативных действий Римшевич и Мартинсонс были задержаны, проведены обыски и другие оперативно-следственные мероприятия. До момента, пока в середине июня дело не было передано в прокуратуру, один из обвиняемых отказывался давать показания, но теперь представил различные связанные с делом материалы.

По словам прокурора, сроки расследования дела прогнозировать пока сложно, так как Мартинсонс и Римшевич попросили время до августа, чтобы подать письменные свидетельства. Тем не менее, по словам Йиргены, ожидается, что более активное продвижение дела может произойти до конца этого года.

Как сообщалось, Римшевичу обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о взяточничестве. Мартинсонсу также обвинение предъявлено по этой же статье, но в поддержке взяточничества. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 11 лет.

Материалы переданы отделу по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

В качестве меры пресечения в отношении Римшевича избран денежный залог, запрет занимать должность президента центробанка, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.

Римшевич ранее заявил, что не виновен и не уйдет в отставку с должности президента Банка Латвии.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве Римшевича и Мартинсонса.

Фото: Mixnews.lv