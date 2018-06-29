Бергманис открыл здание Земессардзе в бывшей больнице "Линэзерс" (13)

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Общество | 29 июня 2018 года, 17:35

Сегодня было открыто реновированное здание 1-ой Рижской бригады Земессардзе в бывшей больнице "Линэзерс". Об этом сообщил глава Минобороны Раймонд бергманис, который принял участие в торжественной церемонии.

В бывшую больницу будет перенесен центр Яунсардзе и информации и центр медицинского обеспечения НВС.

Как ранее указал Минздрав, объект больше не используется для обеспечения основной функции больницы и не нужен другим медицинским учреждениям.

Восточная больница с 2012 по 2016 год приняла меры для закрытия стационара "Линэзерс", и теперь процесс закончен.

Площадь объекта составляет 87 тыс. кв.м, в том числе 55 тыс. кв.м леса. Стационар состоит из 14 зданий.

Комментарии 13
Рядовой первого класса1 час назад
Лучше бы сделал это в здании Сейма или у Латвияс Патриотса.
2
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Светлана1 час назад
Как это символично...! Раньше там лечили от дизентерии, сифилиса, свинки и прочих инфекций, а сейчас там поселились паразиты куда похуже. Что доедят Латвию без остатка.
4
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.41 минуту назад
хоть бы фасад здания покрасили, а то слово реновировали,как то ни к месту, посмотрите на фото, или как обычно,деньги свистнули, и табличку повесили с оркестром.
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