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Сегодня было открыто реновированное здание 1-ой Рижской бригады Земессардзе в бывшей больнице "Линэзерс". Об этом сообщил глава Минобороны Раймонд бергманис, который принял участие в торжественной церемонии.

В бывшую больницу будет перенесен центр Яунсардзе и информации и центр медицинского обеспечения НВС.

Как ранее указал Минздрав, объект больше не используется для обеспечения основной функции больницы и не нужен другим медицинским учреждениям.

Восточная больница с 2012 по 2016 год приняла меры для закрытия стационара "Линэзерс", и теперь процесс закончен.

Площадь объекта составляет 87 тыс. кв.м, в том числе 55 тыс. кв.м леса. Стационар состоит из 14 зданий.