Бергманис открыл здание Земессардзе в бывшей больнице "Линэзерс" (13)
Сегодня было открыто реновированное здание 1-ой Рижской бригады Земессардзе в бывшей больнице "Линэзерс". Об этом сообщил глава Минобороны Раймонд бергманис, который принял участие в торжественной церемонии.
Šodien bijušajā slimnīcā Linezers atklājam Zemessardzes 1.Rīgas brigādes telpas. Labs paraugs sadarbībai ar @veselibasmin @Latvijas_armija pic.twitter.com/MOBi30v07r— Raimonds Bergmanis (@RaimondsBrg) 29 июня 2018 г.
В бывшую больницу будет перенесен центр Яунсардзе и информации и центр медицинского обеспечения НВС.
Как ранее указал Минздрав, объект больше не используется для обеспечения основной функции больницы и не нужен другим медицинским учреждениям.
Восточная больница с 2012 по 2016 год приняла меры для закрытия стационара "Линэзерс", и теперь процесс закончен.
Площадь объекта составляет 87 тыс. кв.м, в том числе 55 тыс. кв.м леса. Стационар состоит из 14 зданий.