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Правительство Латвии не полностью ввело минимальные стардарты по борьбе с торговлей людьми, но предпринимает для этого усилия, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США "О борьбе с торговлей людьми".

Как отмечается в докладе, по сравнению с предыдущим периодом, Латвия продемонстрировала большое старание, в том числе больше пострадавших получило возможность участвовать в государственной программе помощи, а агентства по трудоустройству обязали обеспечивать пострадавших по крайней мере минимальной зарплатой. Также в Кодекс административных нарушений были внесены нормы по защите тех, кого вынуждают совершать преступления.

Однако в нескольких важных областях в Латвии не были введены минимальные стандарты. В частности, суды продолжают давать торговцам людьми мягкие наказания, как правило, не связанные с лишением свободы. Также США считает, что латвийским должностным лицам не хватает знаний о признаках торговли людьми, что мешает вовремя идентифицировать жертв.

В свою очередь, дети в детских домах могут стать легкими жертвами контрабандистов и не имеют права на государственную программу помощи.

В докладе США также даются рекомендации правительству Латвии, в частности по ужесточению наказаний для торговцев людьми и обучению должностных лиц. Отмечается, что девочки и женщины часто используются для проституции в Латвии и за границей, а мужчины - для принудительной работы в основном за границей. Организованные группировки занимаются также контрабандой рабочей силы с Украины.

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